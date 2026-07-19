Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 jul 2026 Actualizado 00:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Caos en zona turística de Cartagena por caída de una valla informativa

Afortunadamente el desplome de le estructura se dio cuando no transitaban ni peatones ni vehículos

Caos en zona turística de Cartagena por caída de una valla informativa

Caos en zona turística de Cartagena por caída de una valla informativa

Caos en zona turística de Cartagena por caída de una valla informativa
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La valla informativa estaba instalada en el ingreso al sector turístico de Cartagena y se vino abajo al parecer por deterioro en la base de la estructura.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al momento de los hechos los vehículos que entraban y salían de Bocagrande alcanzaron a detenerse antes del desplome sin dejar heridos o víctimas fatales.

El hecho causo un monumental trancón en la zona mientras se retiraba la estructura que estaba frente del Hospital Naval.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir