Caos en zona turística de Cartagena por caída de una valla informativa
Afortunadamente el desplome de le estructura se dio cuando no transitaban ni peatones ni vehículos
La valla informativa estaba instalada en el ingreso al sector turístico de Cartagena y se vino abajo al parecer por deterioro en la base de la estructura.
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Al momento de los hechos los vehículos que entraban y salían de Bocagrande alcanzaron a detenerse antes del desplome sin dejar heridos o víctimas fatales.
El hecho causo un monumental trancón en la zona mientras se retiraba la estructura que estaba frente del Hospital Naval.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...