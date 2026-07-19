Caos en zona turística de Cartagena por caída de una valla informativa

La valla informativa estaba instalada en el ingreso al sector turístico de Cartagena y se vino abajo al parecer por deterioro en la base de la estructura.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Al momento de los hechos los vehículos que entraban y salían de Bocagrande alcanzaron a detenerse antes del desplome sin dejar heridos o víctimas fatales.

El hecho causo un monumental trancón en la zona mientras se retiraba la estructura que estaba frente del Hospital Naval.