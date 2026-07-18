Dos extranjeros capturados con munición de fusil en El Carmen de Bolívar

En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional en Bolívar logró la captura de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, de 23 y 24 años, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Zona de Atención Policial, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Armada Nacional, durante labores de patrullaje, control y disuasión en el barrio La Ceiba, del municipio de El Carmen de Bolívar.

Los uniformados observaron a los dos hombres con un bolso de viaje, quienes al notar la presencia policial asumieron una actitud sospechosa. Tras practicarles un registro voluntario, hallaron en poder de uno de ellos cinco cartuchos calibre 5.56 mm para fusil, mientras que en el bolso encontraron un proveedor metálico para fusil y dos cartuchos adicionales del mismo calibre, elementos para los cuales no presentaron ningún permiso o autorización.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó que “estos resultados reflejan el compromiso institucional de continuar adelantando acciones contundentes para prevenir el delito y garantizar la seguridad de todos los bolivarenses.”

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que definan sus situaciones judiciales.