Asesinaron hombre de El Carmen de Bolívar en el sur de Cartagena

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio El Pozón, sector Villa Estrella.

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La víctima fue identificada como Moisés Quesada, de 23 años, natural del Carmen de Bolívar, a quien le registran cuatro anotaciones judiciales, una por porte ilegal y tres más por tráfico de estupefacientes.

De acuerdo a la información recopilada en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba sentada en unas gradas, al parecer esperando a alguien, cuando fue sorprendido por un hombre que le disparó en repetidas ocasiones y huyó del lugar.

Investigadores de la SIJIN adelantaron la inspección técnica al lugar de los hechos, y se encuentran recopilando elementos materiales probatorios, para identificar y capturar a los responsables del hecho.