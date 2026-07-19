Empresario de discotecas fue asesinado por sicarios en Cartagena / Mariano Vimos

El homicidio de Gonzalo Antonio Jimeno Sierra por arma de fuego se presentó en el barrio El bosque.

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El hecho se presentó a las afueras de un establecimiento comercial ubicado sobre la Avenida Crisanto Luque, a dónde fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y lo agredieron con arma de fuego, dejándolo herido en el lugar, fue trasladado a la clínica Blas de Lezo dónde fallece.

La inspección técnica al lugar de los hechos, estuvo a cargo del personal de la SIJIN, quienes se encuentran recopilando evidencia para esclarecer los móviles de este hecho.