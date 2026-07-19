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19 jul 2026 Actualizado 00:46

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Empresario de discotecas fue asesinado por sicarios en Cartagena

Se investiga la muerte del reconocido hombre de negocios de establecimientos nocturnos

Empresario de discotecas fue asesinado por sicarios en Cartagena

Empresario de discotecas fue asesinado por sicarios en Cartagena / Mariano Vimos

Empresario de discotecas fue asesinado por sicarios en Cartagena
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El homicidio de Gonzalo Antonio Jimeno Sierra por arma de fuego se presentó en el barrio El bosque.

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El hecho se presentó a las afueras de un establecimiento comercial ubicado sobre la Avenida Crisanto Luque, a dónde fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y lo agredieron con arma de fuego, dejándolo herido en el lugar, fue trasladado a la clínica Blas de Lezo dónde fallece.

La inspección técnica al lugar de los hechos, estuvo a cargo del personal de la SIJIN, quienes se encuentran recopilando evidencia para esclarecer los móviles de este hecho.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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