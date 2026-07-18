La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, realizó una nueva intervención en el marco de los planes permanentes de inspección, vigilancia y control que adelanta el Distrito con el acompañamiento del Cuerpo Oficial de Bomberos, Control Urbano, Espacio Público, Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena), Dadis, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y demás autoridades competentes, para preservar el control y el orden nocturno en la ciudad.

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Ayer en la noche, como parte de la estrategia integral para fortalecer el orden, la seguridad y la sana convivencia en Cartagena, la Alcaldía Mayor impuso medida de suspensión temporal de actividades a ‘La Chula’, reconocido gastrobar en el Centro Histórico, y a un establecimiento aledaño, tras evidenciar incumplimientos a la normatividad vigente durante un operativo interinstitucional.

El alcalde Dumek Turbay reiteró que la prioridad de la administración es proteger la vida y la integridad de ciudadanos y visitantes.

“En Cartagena la diversión tiene que ir siempre de la mano con la legalidad y la seguridad. No vamos a permitir que un establecimiento abra sus puertas si representa un riesgo para las personas o incumple las normas. Nuestra obligación es proteger la vida de cartageneros y visitantes, y por eso seguiremos actuando con firmeza donde sea necesario”, dijo Turbay Paz.

Entre las anomalías halladas, de acuerdo con Daniel Vargas, secretario del Interior, se encuentran irregularidades en la zona de cocina y mala disposición o falta de garantías en las salidas de emergencia.

Vargas explicó que estos operativos hacen parte de una estrategia que también busca fortalecer la corresponsabilidad de los propietarios de establecimientos comerciales.

“En el marco de nuestro Plan Integral de Inspección, Vigilancia y Control, estamos enviando un mensaje muy claro: la primera responsabilidad de garantizar la convivencia, el orden y la seguridad recae sobre el propietario o administrador del establecimiento. Desde la Secretaría del Interior seguiremos liderando estos operativos con todas las autoridades competentes para que quienes cumplan la norma puedan trabajar con tranquilidad, pero quienes insistan en incumplirla se enfrentarán a las medidas que contempla la ley”, dijo Vargas.

La Alcaldía de Cartagena reiteró que estos controles continuarán en diferentes sectores de la ciudad, articulando esfuerzos entre la Secretaría del Interior, Control Urbano, el Cuerpo Oficial de Bomberos, Espacio Público, el EPA Cartagena, el Dadis, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y demás entidades, con el propósito de garantizar espacios seguros, proteger a la ciudadanía y fortalecer el orden y la sana convivencia en la ciudad.