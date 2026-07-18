Tránsito por el Canal del Dique será entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. desde el 27 de julio

La Agencia Nacional de Infraestructura, a través de su concesionaria Ecosistemas del Dique, informa a las autoridades regionales, comunidades aledañas, usuarios, navegantes y demás actores del área de influencia, que los 115 kilómetros de hidrovía del Canal del Dique tendrán restricciones por cuenta de actividades de mantenimiento.

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Esta medida, que hace parte de las intervenciones de mantenimiento contempladas en el contrato de concesión, busca contribuir a una navegación segura, ordenada y coordinada por el Canal, que desde el 1 de junio de 2023 registra un tránsito de más de 3.500 embarcaciones sin incidentes que lamentar.

“El proyecto de Canal del Dique hoy cuenta con un plan, un cronograma de intervenciones y una hoja de ruta claramente definida que han garantizadola operación sin problemas; desde la ANI hemos velado por asegurar el cumplimiento del contrato de concesión y para que las estructuras de protección a las poblaciones asentadas en la ribera no cedan y garanticen la navegabilidad”, explicó la vicepresidenta de la ANI, Milena Jiménez Hernández.

Desde el inicio de la ejecución de la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique hasta la fecha se han removido más de 2,5 millones de metros cúbicos de sedimentos a lo largo del sistema y se ha adelantado el mantenimiento, rocería y limpieza en más de 120 kilómetros de diques de protección.