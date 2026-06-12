Primera granja solar pública de Boyacá beneficiará a 500 familias en Villa de Leyva

El Gobierno Nacional puso en marcha el proceso para la entrada en operación de la primera granja solar pública de Boyacá, un proyecto que busca llevar energía limpia y reducir el costo del servicio eléctrico para cerca de 500 familias vulnerables del municipio de Villa de Leyva. Durante una visita al departamento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, destacó que esta iniciativa hace parte de una estrategia nacional para democratizar el acceso a las energías renovables y avanzar en la transición energética del país.

Según explicó el ministro, la infraestructura fue construida con recursos públicos y está orientada especialmente a beneficiar a los hogares de menores ingresos. «...Recursos públicos destinados a construir granjas solares para llevar energía limpia a la población más vulnerable, a la gente más pobre...», afirmó Palma Egea. El funcionario agregó que el propósito es que las familias puedan disminuir significativamente el valor de sus facturas de energía mediante el aprovechamiento de la radiación solar. «...Para que no tenga que preocuparse por la factura de la energía eléctrica, sino que pueda aprovechar el poder del sol y pagar menos en la factura...», señaló.

Aunque la obra ya fue entregada, todavía no ha comenzado a generar energía para los usuarios. El ministro explicó que aún faltan varios procedimientos técnicos antes de que el proyecto entre en funcionamiento. «...Falta conectarlo a la red, luego hacer unas pruebas y después registrar las fronteras en el mercado que administra XM...», indicó. De acuerdo con Palma Egea, este proceso podría tardar aproximadamente dos meses, tiempo después del cual los beneficiarios comenzarían a notar una reducción en el consumo facturado y en el valor final del servicio.

Durante la entrevista, el jefe de la cartera de Minas y Energía hizo un llamado a las empresas distribuidoras para agilizar la conexión de proyectos de generación solar en todo el país. «...Hemos hablado con el gremio que agrupa a las empresas de distribución de energía para que nos ayuden a acelerar la transición energética...», afirmó. El ministro insistió en que la llegada del fenómeno de El Niño obliga a fortalecer mecanismos de autogeneración y generación distribuida. «...Ahora que va a haber más sol, deberíamos aprovecharlo para generar energía y evitar problemas en la prestación del servicio...», sostuvo.

Palma Egea también se refirió a los compromisos adquiridos hace un año con los pequeños mineros de Boyacá, tras las movilizaciones realizadas en Paipa. El ministro aseguró que los acuerdos se han cumplido y que avanzan proyectos relacionados con nuevas granjas solares en el departamento. «...Todo se ha cumplido con los pequeños mineros...» afirmó.

Asimismo, destacó que ya están asegurados los recursos para nuevas iniciativas y expresó su intención de dejar contratadas varias obras antes de finalizar el actual gobierno. Finalmente, hizo un llamado para que los futuros gobiernos mantengan este tipo de proyectos, al considerar que la transición energética constituye un compromiso con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. «...Esperamos que quien gane las elecciones pueda mantener este legado que es muy importante en beneficio del pueblo colombiano y de la humanidad...», concluyó el ministro Edwin Palma Egea.