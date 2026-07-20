Pamela Martínez, la productora que demuestra que el futuro del cine documental es de las mujeres

Directora, productora y educadora, su trayectoria une dos mundos que rara vez dialogan con tanta naturalidad: el rigor de las ciencias sociales y la sensibilidad del cine documental. El resultado es una filmografía que no solo retrata la migración venezolana, sino que la piensa, la interroga y la dignifica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Formada en la New York University Abu Dhabi, donde se graduó Summa Cum Laude en Cine y Nuevos Medios junto a Investigación Social y Políticas Públicas, Martínez completó recientemente su maestría (MFA) en Cine Documental en la Universidad de Stanford, una de las escuelas de no ficción más prestigiosas del mundo. A ese recorrido académico se suman reconocimientos como el Magic Grant de 40.000 dólares del Brown Institute —iniciativa conjunta de Stanford y Columbia— por su proyecto sobre archivos digitales y autorrepresentación de personas refugiadas, y la beca conmemorativa “Miss Nancy” Besst otorgada por EMMY San Francisco a estudiantes de producción sobresalientes.

Pero más allá de los títulos, lo que distingue a Pamela Martínez es su manera de entender el oficio. “Mi formación en sociología y políticas públicas moldea mi comprensión de los problemas sistémicos”, explica. “Tengo herramientas que me permiten explorar nuevas formas y géneros de cine y utilizar el cine como un método de investigación, donde pueda resaltar narrativas complejas en la intersección de género, clase socioeconómica, salud mental y medio ambiente en el contexto de la migración venezolana”.

Esa mirada atraviesa toda su filmografía. Su ópera prima, Estado Fallido / Failed State (2020), se adentró en la polarización política de la comunidad indígena Pemón Kamarakoto en el Parque Nacional Canaima, y fue seleccionada en el Alpavirama International Youth Film Festival de India. Con Illegal Alien (2023), explorada desde los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, dio voz a las travesías físicas y psicológicas de mujeres venezolanas en busca de refugio; la pieza tuvo su estreno mundial en la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión de México y recorrió festivales latinos de Filadelfia y Seattle. As I Witness (2024), filmada en 16 milímetros y en blanco y negro, se estrenó en el United Nations Association Film Festival y fue nominada en la sección de cortometraje en RIFFA y ganadora en Porto Femme, en Portugal, consolidando su reputación como una autora capaz de moverse entre el ensayo, la observación y la denuncia.

Su cortometraje más reciente, Presente en los Grandes Eventos (2026), es quizás su obra más íntima: una futura tía documenta el embarazo de su hermana y descubre un portal hacia los recuerdos compartidos de su infancia en Venezuela. Separadas por más de 3.000 kilómetros, ambas reflexionan sobre la familia, la migración y cómo construir memorias futuras juntas. La película ha sido seleccionada en el Watsonville Film Festival de California y en SANFICI (Santander, Colombia), y en el Alternativa Film Festival 2026 de Medellín acaba de recibir una Mención Honorífica, además de ser escogida recientemente para el Mimesis Documentary Film Festival en Colorado. El jurado destacó su conmovedora mezcla de archivo y observación cotidiana —cálida y con humor— y su capacidad para mostrar cómo las grandes fuerzas geopolíticas atraviesan nuestras vidas más íntimas.

Las buenas noticias no llegan solas: en la edición 2026 del Porto Femme International Film Festival de Portugal —certamen dedicado a visibilizar el cine hecho por mujeres—, su cortometraje As I Witness fue galardonado como Mejor Película en la Competencia de Documental, un reconocimiento doblemente simbólico para una directora que ha hecho de la mirada femenina el corazón de su obra.

Como productora, Martínez ha demostrado que su talento no se limita a sus propios proyectos. Actualmente acompaña como consultora de programas de artistas a Firelight Media en Nueva York, donde coordinó la ejecución del Firelight Fund 2025 —un fondo de 580.000 dólares que respalda 18 proyectos cinematográficos desde el desarrollo hasta la distribución— y ha revisado más de 500 solicitudes de financiamiento de cineastas emergentes y establecidos. En paralelo, produce el largometraje Feu De Lune de la galardonada directora Dominic Yarabe, Película sin Fin, 1995 de Elisa Leiva, y el cortometraje Endlings de Maria Luisa Santos, que tuvo su estreno en True/False Film Festival 2026. De igual forma trabaja en el Fondo Research & Development William Greaves que está basado para artistas en Abya Yala con dominio de todo el continente americano.

Nada de esto es menor en un sector donde las mujeres —y especialmente las mujeres latinoamericanas y migrantes— siguen enfrentando barreras estructurales para acceder a financiamiento, distribución y puestos de decisión. Martínez lo sabe, y ha convertido esa conciencia en motor creativo. “Mi motivación para hacer cine viene desde un compromiso político y social, con interés en visibilizar los factores subjetivos que dan forma al tejido social”, afirma. “Crear un documental que surge de un proceso interno me permite confrontarme a mí misma y a la realidad inherente a mi experiencia como migrante, pero también como mujer venezolana que ha tenido el privilegio de aprender y deconstruir muchas nociones y prejuicios que necesitamos cambiar para construir un país para todos, y en solidaridad con otras comunidades a nivel global”.

Cuando se le pide definirse, su respuesta condensa toda una declaración de principios: “Me considero una cineasta mujer migrante, con un profundo amor hacia su país y al mismo tiempo con amor a todos los lugares que han moldeado quien soy hoy. Me defino como alguien con un reconocimiento profundo con el sur global, sin fronteras”.

En tiempos en que la diáspora venezolana busca narrarse a sí misma más allá de las cifras y los titulares, voces como la de Pamela Martínez resultan imprescindibles. Su cine no pide permiso: observa, escucha y recuerda. En cada plano, reivindica el derecho de las mujeres migrantes a contar su propia historia, con la certeza de que el futuro del documental latinoamericano también se escribe en femenino.