Capturado sujeto con más de 80 paquetes de marihuana avaluados en 200 millones de pesos

La Policía Nacional en Cartagena lidera una ofensiva contra el tráfico local de sustancias alucinógenas, donde se logra la captura de un presunto delincuente en el norte de la ciudad.

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Mediante una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda del barrio Daniel Lemaitre fue capturado un sujeto conocido con el alias de ‘Chino Jorge’, de 51 años y natural de Montería (Córdoba), por el presunto delito de tráfico de estupefacientes.

Durante el procedimiento fueron hallados 88 paquetes rectangulares de marihuana, con un peso aproximado de 71,5 kilogramos, avaluados en más de 200 millones de pesos.

Con esta incautación se evitó la distribución y comercialización de más de 100.000 dosis de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado, presuntamente, era el encargado de custodiar los alijos para posteriormente distribuirlos a diferentes puntos de expendio ubicados en el norte de la ciudad.

El estupefaciente incautado y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.770 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 755 kilogramos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Con este resultado continuamos afectando las rentas criminales de las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en Cartagena. Estas incautaciones representan un golpe significativo a las finanzas de las organizaciones delincuenciales y evitan que miles de dosis lleguen a las calles. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando, bajo absoluta reserva, cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas para continuar capturando y judicializando a quienes afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, sostuvo.