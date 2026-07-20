Cartagena de Indias vivió con orgullo el desfile del 20 de Julio

La jornada contó con la participación de más de 450 integrantes de la Fuerza Pública, quienes, junto a delegaciones cívicas, recorrieron las principales calles del centro de la ciudad ante la presencia de cerca de 5.000 asistentes.

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Cartageneros, turistas nacionales e internacionales se unieron a esta gran celebración patria, demostrando su respeto y orgullo por los símbolos nacionales y disfrutando de un ambiente de civismo, tradición y amor por Colombia.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), informó que el Desfile de la Independencia se desarrolla con normalidad sobre el cordón amurallado del Centro Histórico.

El recorrido inició en el sector de Las Bóvedas, avanzando por el cordón amurallado hasta finalizar en la Plaza de la Aduana, con la participación de bandas de paz de instituciones educativas, Fuerzas Militares, Policía Nacional y organizaciones civiles.

Durante el desarrollo del evento, los agentes de tránsito implementaron un plan especial de regulación y control para garantizar la seguridad de los asistentes, facilitar el paso del desfile y orientar a conductores y peatones en los puntos de mayor afluencia.

Se presentaron cierres viales temporales desde el boquetillo Paz y Concordia a la altura de La Serrezuela girando por calle de La Vicaría de Santa Teresa hasta llegar a Plaza de la Aduana, por lo que se recomienda a residentes, comerciantes y visitantes utilizar vías alternas y atender las indicaciones del personal operativo del DATT.

El DATT invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta conmemoración con responsabilidad, respetando las normas de tránsito y contribuyendo al desarrollo seguro de esta importante jornada cívica.