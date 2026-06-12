Ataque de EE.UU. no dejó “absolutamente nada”: Ali Vaez, director del Proyecto Irán

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Ali Vaez, director del Proyecto Irán y asesor principal de la presidencia en la organización internacional de análisis de conflictos International Crisis Group, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar del anuncio que hizo Donald Trump en los avances para una paz con Irán.

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Al respecto, sostuvo que incluir al Líbano en un cese al fuego entre Estados Unidos e Irán es un punto “álgido”, pues “los iraníes insisten que el cese al fuego debe extenderse a otros puntos”. Ante esto, destacó que el mandatario estadounidense llegó a un término medio en el que Israel no ataca Beirut, pero sí el sur del Líbano.

“Trump está tratando de que el memorando de entendimiento escale a más territorios”, dijo.

¿Guerra con Irán es un sinsentido para Trump?

Aseguró que, tras meses de conflicto, Estados Unidos e Irán están peor que antes del inicio de los ataques y que estos no dejaron “absolutamente nada”.

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“El memorando logrará abrir el estrecho de Ormuz, que estaba abierto antes de la guerra”, dijo.

Asimismo, señaló que dicho acuerdo, en caso de llegar a firmarse, será “débil” porque no involucra al Líbano.

¿Qué llevó a Trump a atacar Irán?

Mencionó que fue una combinación de factores los que llevaron a Donald Trump a tomar la decisión de atacar Irán:

Éxito en operación en Venezuela: “pensó que iba a ser lo mismo en Irán”

“pensó que iba a ser lo mismo en Irán” Estuvo mal asesorado: “no tiene planeación del día después y la operación fue un desastre”.

Finalmente, mencionó que Estados Unidos no logró ninguno de sus objetivos en terreno con el ataque.

Escuche la entrevista completa aquí: