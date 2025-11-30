Absuelven a Yara Malo, la hija del condenado exmagistrado Gustavo Malo

Por duda insalvable, una juez emitió sentido de fallo absolutorio en favor de Yara Milena Malo Benítez, la hija del condenado ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo recordado por el ‘Cartel de la Toga’

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

Por duda insalvable, una juez emitió sentido de fallo absolutorio en favor de Yara Milena Malo Benítez, la hija del condenado ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo recordado por el ‘Cartel de la Toga’, al considerar que no hay una sola prueba que indique que haya cometido el delito de extorsión agravada. La juez advirtió que la Fiscalía no investigó el caso.

De acuerdo con el expediente judicial, Yara Milena Malo, supuestamente, entre junio y diciembre de 2016 fue la encargada de hacer “cobros turbios” y al parecer, de coordinar una agencia de empleos externa que habría manejado parte de la nómina en la Fiscalía a cambio del 20% o 30% del salario de quienes lograban ingresar.

El caso que desató el proceso judicial en contra de ella fue el de su amiga, Ángela María Padilla, ella denunció a Yara Malo porque supuestamente la ayudó a convertirse en fiscal de Bogotá, gracias a los contactos que Yara tenía en la entidad por ser hija del hoy condenado exmagistrado Gustavo Malo.

En la audiencia de imputación de cargos en contra de Yara Milena Malo que se hizo en el año 2017, la Fiscalía presentó conversaciones de WhatsApp que indicaban las presuntas presiones que ejercía Yara Malo.

El fiscal que en ese momento imputó cargos era Daniel Cardona, él ya no está, fue removido de su cargo durante la administración de Francisco Barbosa por presuntos intereses políticos.

Otros fiscales asumieron el caso contra Yara Malo, varios años después de proceso judicial, la juez concluyó que, la Fiscalía no investigó el caso, no recopiló las pruebas y solo llevó a juicio evidencia parcializada que seleccionó la denunciante.

De acuerdo con el sentido de fallo, la juez concluyó que la Fiscalía no logró probar que Yara Malo utilizara las influencias de su padre, el exmagistrado Malo, (hoy condenado) para manipular el personal en el ente acusador.

El próximo viernes 5 de diciembre a las 2:30 de la tarde, la juez 116 Penal Municipal de Conocimiento en Bogotá dará a conocer la totalidad de la sentencia que absolvió a Yara Milena Malo.