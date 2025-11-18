Tres meses de intervención a la ESE UNA: ahorros, pagos y déficit que supera los $74 mil millones

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

La intervención a la ESE UNA cumple tres meses y el balance revela avances importantes, pero también desafíos profundos. Según el reporte de la interventoría designada por la Superintendencia Nacional de Salud, una de las primeras decisiones fue la cancelación unilateral de tres contratos claves: suministro de medicamentos, operación del laboratorio clínico y arriendo de una UCI privada en la sede de Sabanalarga.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Estas acciones permitieron grandes ahorros para la entidad:

30% menos en costos de medicamentos , tras asumir directamente el servicio.

, tras asumir directamente el servicio. 43% de reducción en los costos del laboratorio clínico, luego de revisar el contrato vigente.

Además, la ESE recuperó $2.047 millones en títulos judiciales y gestiona otros $2.000 millones adicionales.

Pagos a trabajadores: alivios y deudas

Uno de los focos más sensibles durante la intervención ha sido la deuda con el personal. Algunos trabajadores acumulaban retrasos de hasta cuatro meses. La interventoría informó que en este período se desembolsaron $6.900 millones, lo que permitió normalizar los pagos del personal asistencial y administrativo.

Sin embargo, la situación con los especialistas sigue siendo grave: aún se adeudan $10.324 millones, convirtiéndose en uno de los puntos más críticos para la estabilidad del servicio.

Napoleón Mugno, presidente seccional de ANTHOC, destacó los avances, pero pidió mantener la vigilancia para garantizar condiciones laborales dignas.

“Fue necesario terminar varios contratos que tenían vigencias de hasta 15 años y que, a juicio del agente interventor, perjudicaban a la ESE. Hoy el laboratorio está generando utilidades del 43%, que equivalen al ahorro que obtiene el hospital en los procesos que ahora se realizan directamente. También se han reactivado servicios, adquirido equipos y se recibió la visita del Ministro de Salud, quien asumió compromisos para mejorar la infraestructura y habilitar nuevos servicios. Se lograron abrir 23 camas en el ala B del sexto piso, que llevaba años inhabilitada, y en los próximos días entrará en funcionamiento el servicio de hospital día, una necesidad sentida para la comunidad del departamento y de Barranquilla. Además, se están negociando contratos mucho más favorables con las EPS que operan en la región, lo cual representa un beneficio importante para la ESE. La facturación ha mejorado de forma sustancial. En general, vemos que el proceso avanza de manera positiva para la entidad, los trabajadores, los pacientes y la comunidad”, explicó.

Panorama financiero: un déficit que supera los $74 mil millones

La intervención permitió dimensionar la magnitud de la crisis. La ESE UNA presenta un déficit acumulado de $74.571 millones. El pasivo histórico, que inicialmente era de $146 mil millones, logró reducirse en 9%, quedando en $131 mil millones.

Mejoras en la operación asistencial

El diagnóstico también reveló fallas graves en la prestación del servicio, relacionadas con la gestión de medicamentos, esterilización y condiciones laborales, lo que ponía en riesgo la seguridad del paciente.

Pese a esto, la entidad ya muestra señales de recuperación:

La facturación de octubre alcanzó $11.862 millones .

. La ocupación hospitalaria pasó del 45% al 85% , gracias a la reapertura de 28 camas.

, gracias a la reapertura de 28 camas. Varias EPS están renegociando modelos de pago, lo que podría mejorar el flujo de caja en los próximos meses.

LEA TAMBIÉN: Alerta en Barranquilla por aumento de homicidios: van más de 20 durante noviembre

Infraestructura deteriorada y proyectos en curso

A pesar de los avances financieros y operativos, la infraestructura sigue siendo uno de los mayores retos. Las cinco sedes presentan deterioro estructural, humedad y equipos biomédicos fuera de servicio.

Para atender estas necesidades, la interventoría radicó siete proyectos de inversión por $53 mil millones ante el Ministerio de Salud.