Hay garantías en Santander para la segunda vuelta presidencial

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial que se tienen las garantías de seguridad para el desarrollo de la jornada electoral en los 87 municipios.

“La primera vuelta fue un ejemplo de lo que es Santander en materia de seguridad, el secretario del interior se reúne permanentemente con las diferentes autoridades, no tenemos amenazas en las diferentes áreas y esperamos que la segunda vuelta presidencial se desarrolle de la misma manera”, indicó el gobernador Díaz Mateus.

De hecho, en el más reciente comité electoral liderado por la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las diferentes autoridades en Bogotá, el gobernador ratificó que el departamento en sus 87municipios tiene plenas garantías para el desarrollo de la jornada electoral y que no se tiene amenazas de ningún tipo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad electoral durante la mesa de coordinación liderada por la Procuraduría, para fortalecer las garantías del proceso democrático en el país. En Santander, gracias a la Acción Unificada entre la Registraduría, la Fuerza Pública y las autoridades, están dadas las condiciones para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto con seguridad, tranquilidad y transparencia”, agregó el mandatario de los santandereanos.

La única notificación que se presentó fue la de un cambio de ubicación de mesas electorales en San Gil debido al colapso de un muro en una institución educativa ocasionado por las fuertes lluvias de los últimos días y que obligó a reubicar este puesto de votación.