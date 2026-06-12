Consejera presidencial se excusó tras asegurar que no hay presupuesto para peajes del Eje Cafetero

La consejera para las Regiones, Luz María Múnera, denunció que alcaldes y gobernadores están apropiándose de programas del Gobierno Nacional. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República. / Ovidio Gonzalez

Muchos colombianos se sorprendieron hace unos días con el anuncio del presidente Gustavo Petro, sobre una reducción en los peajes del Eje Cafetero que pasarían de costar $17.000 a $700.

Desde Caldas, el presidente Gustavo Petro oficializó la implementación de tarifas preferenciales de $700 en los peajes del corredor vial de las Autopistas del Café, y aseguró que la medida beneficiará a residentes y transportadores de las zonas de influencia de varios municipios de Caldas, Risaralda y Quindío.

Sin embargo, Luz María Múnera, la consejera presidencial para las regiones, hace algunos días reconoció en un entrevista con un medio de comunicación, que el Gobierno no cuenta con presupuesto para llevar a cabo esta medida.

Además, aseguró que el beneficio solo será efectivo cuando termine la concesión actual en febrero de 2027.

Múnera se excusó

Tras el escándalo que generó, desde la Consejerería presidencial para las regiones, Múnera presentó excusas por la declaraciones sobre los peajes de las Autopistas del Café.

El el comunicado, aclararon que para el Gobierno, fue indispensable lograr el acuerdo de la tarifa diferencial en los 5 peajes que hacen parte de la Autopista del Café.

También, resaltaron que dispondrán de los recursos del patrimonio autónomo hasta por $21.000 para compensar por el menor recaudo e irá hasta febrero de 2027.