El Decameron Galeón en Santa Marta: conozca el espacio natural entre playas y montañas

Colombia

‘La Bahía Más Linda de América’, como se le conoce a Santa Marta, encuentra en empresas como Decameron, aliados que hacen honor a su nombre con su infraestructura.

Es el caso del Decameron Galeón, un hotel ideal para las personas apasionadas por el Caribe colombiano y que buscan separarse de la rutina y lo cotidiano.

Conozca el Decameron Galeón

El Decameron Galeón ha buscado, entre otras cosas, enaltecer a Santa Marta como región, es por eso que uno de sus atractivos es nada más, y nada menos, que poder contemplar las montañas de la Sierra Nevada desde sus playas.

Adicionalmente, es un hotel que cuenta con piscinas que logran hacer inherente la diversión y la naturaleza. Además, tiene dentro de su oferta la posibilidad de asistir a restaurantes con sabores locales e internacionales.

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¿Cómo viajar al Decameron Galeón?

Usted puede asegurar sus vacaciones en este hotel con descuentos imperdibles y el 0% de interés en plazos de 3, 6, 9 o 12 cuotas con tarjetas Davivienda. Reserve en www.decameron.com o al Call Center 320 889 9822. Consulte términos y condiciones en www.decameron.com, Operado por Servincluidos Limitada RNT 3961.