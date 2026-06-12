El Decameron Galeón en Santa Marta: conozca el espacio natural entre playas y montañas
Uno de los mayores atractivos con los que cuenta este hotel es poder observar las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Colombia
‘La Bahía Más Linda de América’, como se le conoce a Santa Marta, encuentra en empresas como Decameron, aliados que hacen honor a su nombre con su infraestructura.
Es el caso del Decameron Galeón, un hotel ideal para las personas apasionadas por el Caribe colombiano y que buscan separarse de la rutina y lo cotidiano.
Conozca el Decameron Galeón
El Decameron Galeón ha buscado, entre otras cosas, enaltecer a Santa Marta como región, es por eso que uno de sus atractivos es nada más, y nada menos, que poder contemplar las montañas de la Sierra Nevada desde sus playas.
Adicionalmente, es un hotel que cuenta con piscinas que logran hacer inherente la diversión y la naturaleza. Además, tiene dentro de su oferta la posibilidad de asistir a restaurantes con sabores locales e internacionales.
¿Cómo viajar al Decameron Galeón?
Usted puede asegurar sus vacaciones en este hotel con descuentos imperdibles y el 0% de interés en plazos de 3, 6, 9 o 12 cuotas con tarjetas Davivienda. Reserve en www.decameron.com o al Call Center 320 889 9822. Consulte términos y condiciones en www.decameron.com, Operado por Servincluidos Limitada RNT 3961.