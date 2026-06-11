Concejo de Cúcuta aprueba incorporación de $32 mil millones al presupuesto municipal

El Concejo de Cúcuta aprobó el proyecto de acuerdo 009, mediante el cual se incorporan más de 32 mil millones de pesos al presupuesto municipal provenientes de recursos del balance de la vigencia 2025.

El concejal Jeferson Castellanos, ponente de la iniciativa, explicó que los recursos corresponden a dineros que no fueron ejecutados o incorporados durante el año anterior y que ahora serán destinados a fortalecer diferentes programas y proyectos de la administración municipal.

“Son recursos del balance que no se ejecutaron en la vigencia 2025 o que no se hizo la respectiva incorporación. Se realizaron los estudios correspondientes y se escuchó a las 13 secretarías que serán beneficiadas”, indicó.

Según el cabildante, entre las dependencias que recibirán recursos se encuentran las secretarías de Salud, Planeación, Vivienda, Cultura, Valorización y el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD).

Castellanos señaló que gran parte de los recursos tienen destinación específica y permitirán avanzar en metas contempladas dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

“Estos recursos buscan seguir fortaleciendo las metas del plan de desarrollo. Secretarías como Salud y Cultura recibirán inversiones importantes para fortalecer sus programas”, explicó.

Entre los proyectos que se financiarán se encuentran iniciativas relacionadas con bibliotecas, formación cultural, auditorías y seguimiento en el sector salud, así como estudios, diseños y mejoramiento de escenarios deportivos en la ciudad.