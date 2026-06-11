Ni Messi ni Cristiano: Este es el máximo goleador en la historia del Mundial FIFA; ranking oficial

El Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, dará inicio este jueves 11 de junio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, escenario que volverá a hacer historia al albergar un partido inaugural de la Copa del Mundo.

A lo largo de las 22 ediciones disputadas hasta el momento, los Mundiales han dejado un total de 2.720 goles en 964 partidos, cifras que reflejan la magnitud del torneo más importante del fútbol. Con el comienzo de una nueva edición, la FIFA recordó quiénes son los máximos goleadores en la historia de la competición, una clasificación que sorprende por la ausencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el podio.

El máximo artillero en la historia de los Mundiales es el alemán Miroslav Klose, quien marcó 16 goles en 24 partidos disputados a lo largo de cuatro Copas del Mundo. El delantero anotó cinco goles en Corea del Sur y Japón 2002, cinco más en Alemania 2006, cuatro en Sudáfrica 2010 y cerró su cuenta con dos tantos en Brasil 2014, torneo en el que además se proclamó campeón del mundo.

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En el segundo lugar aparece el brasileño Ronaldo Nazário con 15 anotaciones. El legendario atacante participó en cuatro Mundiales: Estados Unidos 1994 no marcó goles; Francia 1998, con cuatro tantos; Corea del Sur y Japón 2002, edición en la que registró ocho anotaciones y condujo a Brasil al título; y Alemania 2006, donde sumó tres goles más.

El tercer puesto le pertenece al alemán Gerd Müller, autor de 14 goles en apenas dos Copas del Mundo. El histórico delantero convirtió diez tantos en México 1970 y cuatro más en Alemania Occidental 1974, consolidándose como uno de los goleadores más letales que ha tenido el torneo.

Estos son los goles de Lionel Messi

El capitán de la Selección Argentina acumula 13 goles en cinco Mundiales disputados y afrontará en 2026 su sexta participación mundialista. Su recorrido goleador comenzó en Alemania 2006, cuando marcó un tanto frente a Serbia y Montenegro con apenas 18 años. En Sudáfrica 2010 no logró anotar, mientras que en Brasil 2014 registró cuatro goles. Posteriormente marcó una vez en Rusia 2018 y alcanzó su mejor cifra en Qatar 2022 con siete anotaciones.

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Precisamente, su último gol mundialista llegó en la final frente a Francia. Tras un rebote concedido por Hugo Lloris luego de un remate de Lautaro Martínez, Messi empujó el balón al fondo de la red para devolverle la ventaja a Argentina en un partido inolvidable que terminó 3-3 y se definió en la tanda de penales, donde la Albiceleste conquistó su tercera Copa del Mundo.

Estos son los goles de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo también ha dejado una huella imborrable en el torneo más importante del fútbol.

En Qatar 2022, el astro portugués sumó una nueva hazaña en su carrera al convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar partidos en cinco ediciones diferentes de la Copa Mundial de la FIFA.

Además, Cristiano Ronaldo ostenta el récord de más partidos disputados por un futbolista portugués en los Mundiales, con un total de 22 encuentros y ocho goles anotados hasta el final de Qatar 2022.

Su historia mundialista comenzó en Alemania 2006, cuando tenía apenas 21 años. En aquella edición marcó su primer gol en una Copa del Mundo frente a Irán, desde el punto penal, y fue una de las figuras de una selección portuguesa que alcanzó las semifinales del certamen.

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Dieciséis años después, en su quinta participación mundialista, Cristiano volvió a ser protagonista. El capitán de Portugal abrió su camino en Qatar 2022 enfrentando a Ghana y anotó de penal en la victoria 3-2 de los lusitanos. Con ese tanto se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar al menos un gol en cinco Copas del Mundo diferentes, un récord que reafirmó su lugar entre las mayores leyendas del fútbol mundial.

Tabla de goleadores Ranking FIFA en los Mundiales