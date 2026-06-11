Temor por combates entre ilegales en Sardinata

Los enfrentamientos entre miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias armadas del Frente 33 se trasladaron a la zona de acceso al Catatumbo, en Norte de Santander.

El epicentro de estas confrontaciones entre organizaciones, ilegales es la zona rural del municipio de Sardinata donde desde hace 72 horas se enfrentan estos grupos armados.

Las autoridades civiles informaron que los hechos violentos se presentan en la vereda Luis Veró, Planadas, jurisdicción del corregimiento de Las Mercedes.

Por esta situación, se han generado desplazamientos forzados de varias familias que han tenido que salir huyendo para evitar quedar en medio del conflicto.

En el Catatumbo, se mantiene una delicada situación de violencia generada por la disputa territorial que reclaman los grupos ilegales que delinquen en la zona.