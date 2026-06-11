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11 jun 2026 Actualizado 17:39

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Cúcuta

En consejo de seguridad autoridades evalúan orden público

También se evalúa situación de riesgo de los periodistas

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander

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Cúcuta
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Norte de Santader

La violencia en la región del Catatumbo derivada de las confrontaciones entre los grupos ilegales que delinquen en la zona es motivo de análisis por parte de las autoridades en un consejo extraordinario de seguridad.

La guerra desde hace 16 meses entre el Eln y las farc a través de las disidencias del frente 33 ha provocado un masivo desplazamiento, sumado a los ataques con drones y a la crisis humanitaria que ha desatado esta situación en la región.

A esta problemática se suma los recientes casos de desplazamiento forzado que se han generado en la zona de acceso al Catatumbo, en el municipio de Sardinata y que han generado nuevas alertas.

Se estima que mas de ciento treinta familias han tenido que abandonar dos veredas de ese municipio, producto de enfrentamientos entre grupos guerrilleros.

Frente a este panorama se ha convocado a un consejo de seguridad para analizar las acciones que adelanta la fuerza pública para responder a esta compleja situación.

En esta reunión, ocupará un capitulo especial la situación de riesgo de la prensa local y regional luego del crimen del periodista Cristian Herrera.

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