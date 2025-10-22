Nuevos hallazgos arqueológicos salen a la luz en la obra del Hospital de Alta Complejidad de Pereira

Pereira

A medida que avanzan las obras de construcción de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Complejidad de Risaralda, en el sector de Cerritos, continúan apareciendo importantes vestigios arqueológicos que aportan nueva información sobre las comunidades ancestrales que habitaron esta zona hace varios siglos.

Según informó Ángela Patricia Barco Marín, coordinadora de Arqueología del proyecto, recientemente se detectaron 13 nuevos rasgos arqueológicos asociados a estructuras y modificaciones en el terreno realizadas por los antiguos pobladores. Estos elementos, denominados “rasgos antrópicos”, reflejan cómo las familias del pasado adaptaban el entorno a sus necesidades cotidianas, construyendo espacios para la vida social, doméstica y productiva.

“Son estructuras o sitios donde estas comunidades que habitaron el lugar dejaron evidencias de sus dinámicas sociales. Cada hallazgo es importante, ahí conocemos las dinámicas de como habitaban nuestros antepasados”, afirmó la arqueóloga.

Los nuevos descubrimientos se suman al amplio consolidado arqueológico que ha sido documentado desde el inicio del proyecto. Hasta la fecha, se han realizado 198 salvamentos arqueológicos, dentro de los cuales se han identificado 14.765 elementos de gran valor histórico, entre fragmentos cerámicos, herramientas líticas, restos de estructuras y otros materiales representativos de las culturas que habitaron la región del actual Cerritos.

Todo el material recuperado se encuentra bajo custodia del equipo especializado de arqueología, que adelanta los procesos de análisis, clasificación, conservación y tratamiento conforme a la normatividad nacional establecida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).