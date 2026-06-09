El ibaguereño, Andrés Ramírez, recibió el reconocimiento a la excelencia en enfermería 2026

Ibagué

El exconcejal de Ibagué, Andrés Ramírez, recibió en Bogotá el reconocimiento a la excelencia en enfermería 2026 en la categoría de agremiación y representación por parte del Ministerio de Salud, reconocimiento que deja en alto la calidad del trabajo del sector del departamento del Tolima.

“Es reconocimiento de casi 30 años de experiencia, donde básicamente se ha servido a la ciudadanía, a los pacientes oncológicos, en las universidades, en sí, donde hemos tenido la capacidad de aportar nuestra experiencia y conocimiento”, dijo Andrés Ramírez.

El enfermero profesional a demás manifestó que “Sobre todo ese don de servicio que debemos tener los que trabajamos en este sector de la salud, es un reconocimiento a eso, muy contento al dejar en alto el nombre de nuestro departamento y la calidad de los que trabajamos en esta zona del país”.

El enfermero ibaguereño, Andrés Ramírez, en la actualidad es magistrado del Tribunal Nacional Ético de Enfermería para el periodo 2026 – 2030, en esta instancia actualmente es el vicepresidente.

“Los más importante es que tengamos un trato digno para los pacientes, que entendamos que el servicio y la gana de ayudar a los demás debe ser lo que más nos mueve y tener esa empatía hacia a las necesidades que tiene el otro, pero sobre todo entender que una persona cuando está enferma no solo tiene una patología, sino que tiene sentimientos, un componente psicológico, un componente espiritual”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a las nuevas generaciones para que sigan trabajando por la profesión y por la humanización de la atención a los pacientes desde la enfermería.