Por obras en el Atanasio Girardot, se mueve la sede de Metrosalud Estadio

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la ESE (Empresa Social del Estado) Metrosalud, puso en marcha el plan de reubicación integral de los servicios y usuarios del Centro de Salud Estadio. Esta medida responde al inicio de las obras de remodelación y modernización del Estadio Atanasio Girardot. Debido a que las instalaciones médicas operaban bajo la figura de comodato dentro del complejo deportivo, se hizo necesario desocupar el espacio para facilitar los trabajos estructurales que transformarán este escenario de la ciudad.

El proceso de traslado, que se viene planificando de manera concertada desde septiembre de 2025, garantiza que los más de 5.200 usuarios activos que estaban registrados en esta sede mantengan intacto su derecho fundamental a la salud. Para asegurar la continuidad y calidad de la atención, la población fue redireccionada hacia los centros de salud Santa Rosa de Lima y Robledo, así como a la Unidad Hospitalaria Castilla, priorizando criterios de cercanía y las preferencias manifestadas por la comunidad.

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La gerente encargada de Metrosalud, Adriana María Velásquez Arango, destacó que la transición se diseñó bajo un enfoque humano y escalonado. Durante más de ocho meses, las autoridades dialogaron con los usuarios para explicar los cambios y adaptar las agendas médicas de forma progresiva. La funcionaria dio un parte de tranquilidad a los pacientes al confirmar que el personal médico, odontológico y de enfermería continuará prestando sus servicios en las sedes receptoras, las cuales fueron reforzadas para este fin.

Las estadísticas de la entidad reflejan el avance ordenado del plan: la población asignada a la sede del Estadio pasó de 6.095 usuarios en septiembre de 2025 a 5.260 registros consolidados a mayo de 2026, con un promedio de atención mensual que oscilaba entre 529 y 759 personas. Esta disminución progresiva demuestra la efectividad del redireccionamiento voluntario de los pacientes. Actualmente, los equipos técnicos de Metrosalud avanzan en el traslado y optimización del mobiliario y el instrumental médico, los cuales serán distribuidos bajo estrictas normas de habilitación para elevar el estándar de calidad en los centros de salud de destino.