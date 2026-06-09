La historia de Thalía Johana Saldarriaga migrante colombiana que hablará con el papa en Tenerife

Thalía Johana Saldarriaga es una migrante colombiana de 48 años que llegó a España en el año 2023 y, durante un tiempo, tuvo que sobrevivir en la calle hasta que encontró apoyo en el proyecto Ciprés de Cáritas, que acompaña a mujeres sin hogar. Ella ha sido una de las escogidas para contarle su historia al papá León XIV.

La Plaza del Cristo de La Laguna será escenario el próximo viernes 12 de junio de uno de los momentos más emotivos y simbólicos de la visita del papa León XIV a Tenerife. En este espacio emblemático de la ciudad, el Santo Padre participará en un encuentro centrado en la realidad migratoria, la acogida y la integración, en el que escuchará de primera mano testimonios de personas que han encontrado en Canarias un lugar para reconstruir sus vidas, entre ellos, el de Thalía.

El papa León XIV ayer durante su emotivo discurso en el Congreso de los Diputados El papa León XIV defendió “una respuesta” al “drama migratorio” que “vaya más allá de la mera gestión de flujos” de personas y que les ofrezca “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración”.

Thalía Johana Saldarriaga habló en el programa 6 AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, donde expresó su emoción por esta conversación con el papa León XIV.

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