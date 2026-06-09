“Café por un Futuro” 2026 reunió solidaridad y apoyo para las familias policiales

Durante la subasta solidaria de Café por un Futuro 2026, un empresario adquirió por 100 millones de pesos la camiseta oficial de la Selección Colombia, firmada por toda la plantilla. | Foto: Asociación de Obras sociales de la Policía Nacional

Por: Cathrine Erazo

La edición número 21 de “Café por un Futuro” se desarrolló bajo el lema “Mano tendida y corazón dispuesto”, una frase que resume el trabajo que durante 42 años ha realizado la Asociación de Obras Sociales en favor de quienes integran la familia policial.

Durante la apertura, Angela María Bedoya de Serna, líder del evento, destacó que “Café por un Futuro” se ha consolidado como una causa solidaria que permite sumar esfuerzos en favor de quienes sirven al país.

Bedoya además afirmó que cada aporte representa una oportunidad para fortalecer los programas de bienestar dirigidos a los policías y sus familias, y recordó que detrás de cada uniforme existen historias de esfuerzo, servicio y compromiso con el país.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Obras sociales, Yessica Dayana García de Rincón, hizo un llamado a reconocer el lado humano de quienes integran a la Policía Nacional (PONAL) y sostuvo que detrás hay familias, sacrificios y vocaciones de servicio que muchas veces pasan desapercibidas.

Asimismo, señaló que ser policía va mucho más allá de una profesión, debido a que implica entregar parte del bienestar propio para proteger a los demás. Como esposa de un uniformado, aseguró haber sido testigo de largas jornadas, de ausencias y de esfuerzos; los mismos, dijo, que asumen los miles de hombres y mujeres al servicio del país.

En ese sentido, García destacó también que la labor de la Asociación busca precisamente acompañar a esas familias que respaldan silenciosamente el trabajo de los uniformados y fortalecer los programas de bienestar, educación y salud que los cobijan.

La Gran Subasta Solidaria

La vigésima primera edición de Café por un Futuro reunió a empresarios, autoridades, invitados especiales y miembros de la Policía Nacional en una jornada de solidaridad que permitió recaudar recursos para fortalecer los programas sociales de la Asociación de Obras Sociales. | Foto: Asociación obras sociales en beneficio de la Policía Nacional Ampliar La vigésima primera edición de Café por un Futuro reunió a empresarios, autoridades, invitados especiales y miembros de la Policía Nacional en una jornada de solidaridad que permitió recaudar recursos para fortalecer los programas sociales de la Asociación de Obras Sociales. | Foto: Asociación obras sociales en beneficio de la Policía Nacional Cerrar

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la gran subasta solidaria, en la que se ofrecieron artículos deportivos y objetos de colección donados para apoyar la causa.

Entre ellos estuvieron una camiseta de la Selección Colombia firmada por todos los jugadores, una camiseta autografiada por James Rodríguez, prendas de Millonarios y el Junior de Barranquilla, un jersey de Egan Bernal, artículos de Rigoberto Urán, balones autografiados y otros elementos que despertaron el interés de los asistentes.

La puja más destacada de la noche fue por la camiseta de la tricolor, adquirida por un empresario por 100 millones de pesos.

Estos recursos recaudados contribuirán al acompañamiento de diferentes programas sociales impulsados por la organización, entre ellos, iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de los integrantes de la familia policial que enfrentan situaciones complejas de salud y etapas de rehabilitación.

Una noche de encuentro y esperanza

El evento contó además con el respaldo de empresarios y aliados estratégicos, entre ellos Arturo Calle, quien reiteró su compromiso con las causas sociales y con el bienestar de las familias de la institución.

La velada estuvo acompañada por presentaciones culturales, un espectáculo de juegos pirotécnicos y la presentación de una nueva versión del himno de la Asociación de Obras Sociales de la Policía Nacional, una actualización de la composición institucional que conserva su esencia y su mensaje de servicio, solidaridad y compromiso.

La programación también incluyó la participación de la señorita Colombia, María Antonia Mosquera Carvajal y de la Reina de la Policía Nacional, Paula Giovanna Gonzáles Bravo quienes acompañaron la jornada y su presencia hizo parte de una agenda que combinó actividades culturales, espacios de integración y mensajes de apoyo a las familias policiales.

Uno de los momentos más emotivos estuvo relacionado con las historias de José Manuel Maestre Castellanos y Lhuna Soffia Ramos Suña, dos beneficiarios de los programas impulsados por la Asociación de Obras Sociales. Sus testimonios recordaron el impacto que tienen este tipo de iniciativas en la vida de las personas y reforzaron el propósito de una jornada que busca transformar la solidaridad en oportunidades para quienes más lo necesitan.

Con todo, la cifra total recaudada durante “Café por un Futuro” 2026 fue de 903.000.000,00, capital que será destinado a fortalecer los programas sociales y de bienestar liderados por la Asociación de Obras Sociales de la Policía Nacional.