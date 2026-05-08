10 detenidos y daños en la infraestructura dejan disturbios en partido Medellín-Flamengo

Medellín

El partido entre Independiente Medellín y Clube de Regatas do Flamengo por la Copa Libertadores fue suspendido en la noche de este jueves 7 de mayo tras los graves disturbios registrados en las tribunas del Estadio Atanasio Girardot.

Los enfrentamientos obligaron a detener el compromiso deportivo y, luego de varios minutos de incertidumbre, las autoridades y los organizadores concluyeron que no existían garantías de seguridad para reanudar el encuentro. Durante los desmanes se presentaron actos de vandalismo y daños en diferentes zonas del escenario deportivo.

Balance y afectaciones

De acuerdo con el reporte preliminar entregado desde el Puesto de Mando Unificado, entre las afectaciones se encuentran 13 brazos de lavamanos destruidos, nueve orinales, un sanitario, nueve separadores de aluminio, tres cámaras de seguridad, dos equipos Access Point, un punto ecológico y 113 sillas averiadas. Además, seis gabinetes de la red contra incendios fueron vandalizados y una puerta de la tribuna norte resultó afectada.

Las autoridades informaron también que tres personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección, mientras que nueve personas fueron capturadas entre ellas una mujer y un menor de edad fue aprehendido. Asimismo, se impusieron tres comparendos por infracciones a la Ley 1801 de convivencia ciudadana.

Tras los hechos de violencia, las autoridades locales ordenaron la evacuación inmediata del estadio. Sin embargo, una vez los asistentes abandonaron el escenario deportivo, los disturbios se extendieron a los alrededores del Atanasio Girardot.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo decenas de hinchas lanzaron objetos y pólvora contra la Fuerza Pública, que respondió con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.

Los hechos violentos siguen bajo investigación, pues estarían relacionados con una protesta anunciada de la hinchada, evadiendo el control de las autoridades en el estadio de Medellín.