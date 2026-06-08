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08 jun 2026 Actualizado 16:16

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El juego del mundo: fútbol y sociedad 

Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan: El juego del mundo: fútbol y sociedad

El juego del mundo: fútbol y sociedad

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A las puertas de un nuevo Mundial, el fútbol vuelve a ocupar el centro de la conversación. Pero ¿qué hay detrás de la pasión por una camiseta? En este especial recorremos el fútbol como fenómeno cultural, su relación con la identidad, la política y la sociedad, y cómo un deporte puede convertirse en una poderosa forma de construir nación y comunidad.

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