“Trump no tiene que ver en retiro de fotos publicadas en caso Epstein”: según Justicia de EE.UU.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) aseguró este domingo que el presidente, Donald Trump, “no tiene nada que ver” en la eliminación de archivos del caso Jeffrey Epstein, entre ellos fotos del republicano, de los documentos desclasificados publicados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario no está involucrado en la decisión de retirar más de una docena de imágenes dentro de las miles de páginas publicadas este viernes sobre el fallecido magnate, especificó el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien dijo que atendieron a peticiones de organizaciones de víctimas.

“Tras publicar las fotografías, nos enteramos de que existían preocupaciones sobre (la identidad de) esas mujeres y el hecho de que habíamos publicado las fotos, por lo que las retiramos. No tiene nada que ver con el presidente Trump. Ya se han publicado de fotos del presidente con el señor Epstein”, precisó el Departamento de Justicia

Entre los documentos eliminados hubo registros de personalidades junto a Epstein

Entre el material que se empezó a publicar la Administración Trump, hay múltiples fotografías quemuestran al expresidente demócrata Bill Clinton y a otras figuras de alto perfil, incluido el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, en compañía de Epstein.

El resto de las imágenes que habrían sido eliminadas incluyen obras de arte sexualmente explícitas, fotografías de buzones de correo llenos de sobres y una página de un cuaderno con nombres y números.

Al menos 16 archivos relacionados con Jeffrey Epstein desaparecieron repentinamente del sitio web, lo que dio lugar a especulaciones sobre qué contenidos fueron retirados y por qué, incluidos materiales mencionados anteriormente, como una fotografía en la que aparece el presidente Donald Trump.