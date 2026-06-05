🔴 Colombia vs Uruguay EN VIVO HOY: siga acá el partido por la Liga de Naciones Femenina
La Selección está a un paso de asegurar su clasificación directa para la Copa del Mundo.
La Selección Colombia vuelve al ruedo en su búsqueda por alcanzar la clasificación al Mundial Femenino. Actualmente, el cuadro nacional es segundo de la tabla (zona de cupo directo) con los mismos 14 puntos de la líder Argentina.
La Tricolor afrontará su cuarto partido en condición de local en lo corrido del certamen, tercero en el Pascual Guerrero. Su balance es de tres victorias y ocho goles a favor, lo cual la posiciona como una de las mejores del certamen.
En esta oportunidad su rival será Uruguay, que es penúltima del campeonato con apenas 5 puntos de 18 posibles. Asimismo, como visitante no ha podido siquiera sumar una unidad.
Minuto a minuto EN VIVO del partido Colombia vs Uruguay
El partido lo domina Colombia
Buena tenencia de balón en territorio Uruguayo
Falta a favor de Colombia
Daniela Montoya (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario.
Partido en trámite
Posesión del partido disputado en la mitad de la cancha
GOOOOOOOOOL de Colombia
Gisela Robledo abre el marcador del partido
Falt a favor de Colombia
Tiro libre, luego de que Linda Caiceo recibiera una falta
Presión alta de la tricolor
Colombia juega con bloque alto en territorio Uruguayo
Inicia el partido
Rueda el balón en el Pascual
Once titular de Colombia
¡Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO del partido entre Colombia y Uruguay por la Liga de Naciones Femenina!