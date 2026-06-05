Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 jun 2026 Actualizado 23:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Selección Colombia

🔴 Colombia vs Uruguay EN VIVO HOY: siga acá el partido por la Liga de Naciones Femenina

La Selección está a un paso de asegurar su clasificación directa para la Copa del Mundo.

Colombia vs Uruguay EN VIVO HOY: siga acá el partido por la Liga de Naciones Femenina / FCF

Colombia vs Uruguay EN VIVO HOY: siga acá el partido por la Liga de Naciones Femenina / FCF

Colombia vs Uruguay EN VIVO HOY: siga acá el partido por la Liga de Naciones Femenina / FCF
Añadir Caracol Radio en Google

La Selección Colombia vuelve al ruedo en su búsqueda por alcanzar la clasificación al Mundial Femenino. Actualmente, el cuadro nacional es segundo de la tabla (zona de cupo directo) con los mismos 14 puntos de la líder Argentina.

La Tricolor afrontará su cuarto partido en condición de local en lo corrido del certamen, tercero en el Pascual Guerrero. Su balance es de tres victorias y ocho goles a favor, lo cual la posiciona como una de las mejores del certamen.

En esta oportunidad su rival será Uruguay, que es penúltima del campeonato con apenas 5 puntos de 18 posibles. Asimismo, como visitante no ha podido siquiera sumar una unidad.

Minuto a minuto EN VIVO del partido Colombia vs Uruguay

Hay nuevos mensajes
34'

El partido lo domina Colombia

Buena tenencia de balón en territorio Uruguayo

26'

Falta a favor de Colombia

Daniela Montoya (Colombia) ha recibido una falta en campo contrario.

20'

Partido en trámite

Posesión del partido disputado en la mitad de la cancha 

14'

GOOOOOOOOOL de Colombia

Gisela Robledo abre el marcador del partido

10'

Falt a favor de Colombia

Tiro libre, luego de que Linda Caiceo recibiera una falta

5'

Presión alta de la tricolor

Colombia juega con bloque alto en territorio Uruguayo

0'

Inicia el partido

Rueda el balón en el Pascual

Once titular de Colombia

¡Bienvenidos al minuto a minuto EN VIVO del partido entre Colombia y Uruguay por la Liga de Naciones Femenina!

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir