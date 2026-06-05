Colombia vs Uruguay EN VIVO HOY: siga acá el partido por la Liga de Naciones Femenina / FCF

La Selección Colombia vuelve al ruedo en su búsqueda por alcanzar la clasificación al Mundial Femenino. Actualmente, el cuadro nacional es segundo de la tabla (zona de cupo directo) con los mismos 14 puntos de la líder Argentina.

La Tricolor afrontará su cuarto partido en condición de local en lo corrido del certamen, tercero en el Pascual Guerrero. Su balance es de tres victorias y ocho goles a favor, lo cual la posiciona como una de las mejores del certamen.

En esta oportunidad su rival será Uruguay, que es penúltima del campeonato con apenas 5 puntos de 18 posibles. Asimismo, como visitante no ha podido siquiera sumar una unidad.

Minuto a minuto EN VIVO del partido Colombia vs Uruguay