Grave hacinamiento en estaciones de policía de Cúcuta

Se agudiza el hacinamiento en las estaciones de policía de Cúcuta / Foto Archivo / Cortesía archivo particular

Cúcuta

En máxima alerta se encuentra la fuerza pública en Cúcuta como consecuencia del nivel de hacinamiento que vuelven a tener las estaciones de policía.

Después de un roce entre policías y familiares de detenidos en el Cai de Alfonso López se volvió a reflejar las condiciones en las que se encuentran estas infraestructuras por esta problemática.

El comandante de la policía metropolitana de Cúcuta coronel Fabio Ojeda reveló a Caracol Radio que “nosotros en las estaciones tenemos capacidad para sesenta y siete personas y en la actualidad la situación es compleja por el número de PPL que tenemos”.

Dijo el oficial que “tenemos en la actualidad 474 personas privadas de la libertad y la capacidad en las estaciones de policía es tan solo para 123 personas”.

Explicó que en la actualidad se mantiene un diálogo con el Inpec para el traslado de los detenidos al centro penitenciario. Así mismo señaló que, junto con la alcaldía se coordina el apoyo con la secretaria de gobierno parta tratar de superar esta problemática.