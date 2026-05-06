SIC multa a Corabastos por cambiar reglamento para impedir el ingreso de nuevos comerciantes

La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa de $260 millones a Corabastos y de $71 millones a dos personas por establecer conductas orientadas a restringir el mercado de comercialización de bienes y servicios agroalimentarios.

Específicamente, la entidad reveló que la Corporación modificó su Reglamento Interno de Funcionamiento con el propósito de impedir el ingreso de comerciantes con determinadas características.

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“Esta barrera artificial tuvo la potencialidad de limitar la participación de nuevos agentes y de excluir presiones competitivas que habrían podido traducirse en mejores condiciones de precio, calidad y variedad para minoristas, tiendas de barrio y consumidores que acuden a la central de abastos”, señaló la SIC.

Es decir, para esta entidad se les impidió a los ciudadanos elegir libremente entre diversas opciones de oferta de productos agroalimentarios. Asimismo, se impidió a los proveedores actuales contar con una mayor diversidad de demandantes al interior de la central.

Además, la Superintendencia ordenó eliminar de inmediato los elementos anticompetitivos identificados.

En particular, la Corporación Corabastos deberá ajustar su normativa interna para prevenir la reiteración de estas conductas, garantizando que su operación se sujete al régimen de libre competencia económica y que se asegure el acceso equitativo a esta infraestructura.

¿Cuál es la importancia de Corabastos?

Corabastos es el mercado mayorista más grande del país, por donde pasa más del 30% del abastecimiento nacional de productos, según datos del DANE. Esto la convierte en una infraestructura estratégica para la seguridad alimentaria.

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Esta central recibe cerca de 12,000 toneladas de alimentos diarios de todo el país, distribuyéndolas a través de 57 bodegas, mercados locales y almacenes de cadena.