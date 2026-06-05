Polarización, democracia y poder: los retos de hacer política en Colombia
Para los protagonistas de esta sexta edición de Café Cruzado, el país enfrenta el desafío de reconstruir la conversación pública en un contexto marcado por la polarización, la confrontación digital y la desconfianza institucional.
En este episodio de Café Cruzado, Katherine Miranda y Juan Carlos Losada reflexionan sobre la forma en la que las redes sociales han transformado el debate político, el impacto de la polarización, la pérdida de la defensa de las ideas en la democracia y los desafíos de construir consensos en medio de un entorno fragmentado.
A partir de sus trayectorias en el Congreso, comparten los aprendizajes que les han dejado sus luchas y proyectos legislativos, las dificultades para impulsar cambios desde las instituciones y las tensiones que atraviesa el ejercicio de la política en Colombia.
Aquí el capítulo completo: