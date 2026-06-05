Motociclista murió en accidente con volqueta en Cúcuta

Muere una estudiante de 12 años en accidente de motocicleta en Toluviejo

José Gregorio Lerisy López perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el anillo vial occidental de Cúcuta, a la altura del conjunto residencial San Fernando del Rodeo.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima se movilizaba en una motocicleta de placas HRP86I cuando, al parecer, colisionó contra una volqueta, sufriendo heridas de gravedad que le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

Habitantes del sector señalaron a las autoridades que el conductor del vehículo pesado presuntamente abandonó la escena tras el accidente, situación que hace parte de las investigaciones.

Funcionarios de tránsito realizaron la inspección del lugar y adelantan la recolección de elementos materiales probatorios para establecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades.