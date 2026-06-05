Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 jun 2026 Actualizado 12:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Despegó ruta aérea hacía Bogotá desde la frontera

JetSmart retoma operación desde Cúcuta

JetSmart comenzó operación Cúcuta-Bogotá / Foto: Getty Images

JetSmart comenzó operación Cúcuta-Bogotá / Foto: Getty Images(Thot)

JetSmart comenzó operación Cúcuta-Bogotá / Foto: Getty Images
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

Cúcuta espera mejorar su conectividad aérea con la apuesta que realiza la aerolínea JetSmart en la comunicación con el interior del país.

Desde ayer los cucuteños podrán comunicarse con diez frecuencias semanales con Bogotá en esta nueva apuesta que genera grandes expectativas para los viajeros.

La aerolínea proyecta la ocupación de más de mil trescientas sillas en el año, teniendo en cuenta la demanda área que registra la frontera y que ya tiene posicionada la ruta Cúcuta-Medellín con nueve frecuencias y con más de tres mil trecientas sillas.

Sergio Castillo, Presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta dijo a Caracol Radio que “esta es una importante apuesta por mejorar la comunicación con un operador que le apuesta al desarrollo de la región y que permite además reactivar cadenas como el comercio, servicios, transporte entre otros”.

Por su parte Camilo Rojas, secretario de turismo del departamento de Norte de Santander destaco la confianza de la aerolínea y manifestó que “esta operación permitirá traer nuevas oportunidades comerciales y generar expectativas para diversos renglones económicos en nuestra región”.

La operación de JetSmart fue de bien recibo en la ciudad por las autoridades locales, departamentales y los gremios económicos que destacaron el interés por abrir los cielos hacía Bogotá.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir