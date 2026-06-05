Despegó ruta aérea hacía Bogotá desde la frontera

Cúcuta

Cúcuta espera mejorar su conectividad aérea con la apuesta que realiza la aerolínea JetSmart en la comunicación con el interior del país.

Desde ayer los cucuteños podrán comunicarse con diez frecuencias semanales con Bogotá en esta nueva apuesta que genera grandes expectativas para los viajeros.

La aerolínea proyecta la ocupación de más de mil trescientas sillas en el año, teniendo en cuenta la demanda área que registra la frontera y que ya tiene posicionada la ruta Cúcuta-Medellín con nueve frecuencias y con más de tres mil trecientas sillas.

Sergio Castillo, Presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta dijo a Caracol Radio que “esta es una importante apuesta por mejorar la comunicación con un operador que le apuesta al desarrollo de la región y que permite además reactivar cadenas como el comercio, servicios, transporte entre otros”.

Por su parte Camilo Rojas, secretario de turismo del departamento de Norte de Santander destaco la confianza de la aerolínea y manifestó que “esta operación permitirá traer nuevas oportunidades comerciales y generar expectativas para diversos renglones económicos en nuestra región”.

La operación de JetSmart fue de bien recibo en la ciudad por las autoridades locales, departamentales y los gremios económicos que destacaron el interés por abrir los cielos hacía Bogotá.