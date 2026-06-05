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05 jun 2026 Actualizado 11:16

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Cúcuta

Asesinan a hombre en el barrio Motilones de Cúcuta

La víctima fue atacada a disparos mientras caminaba por una vía del sector

Hombre fue asesinado en el barrio Motilones de Cúcuta

Hombre fue asesinado en el barrio Motilones de Cúcuta

Hombre fue asesinado en el barrio Motilones de Cúcuta

Camilo Picón

Cúcuta
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Yeison Esneider Rivera, de 31 años, fue asesinado la noche del jueves 4 de junio en la avenida 5 entre calles 8 y 9 del barrio Motilones, en Cúcuta.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima caminaba por el sector cuando fue interceptada por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones, impactándolo en al menos tres oportunidades.

Aunque Rivera fue auxiliado por la comunidad y uniformados de la Policía, y trasladado de urgencia al Policlínico de Atalaya, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Cúcuta asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables de este crimen.

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