Abierta convocatoria para los Premios Xilópalo de Periodismo Digital

La organización de los Premio Nacional de Periodismo Dígital Xilópalo abrió oficialmente la convocatoria para su octava edición, un reconocimiento nacional que busca exaltar la producción de contenidos periodísticos en plataformas digitales y que este año espera recibir postulaciones de comunicadores, estudiantes y creadores de contenido de diferentes regiones del país.

David Rojas, coordinador del premio, explicó que el certamen cuenta con siete categorías: “crónica, entrevista, periodismo ambiental, reportaje, responsabilidad social, turismo y periodismo universitario”, e invitó a los periodistas de Norte de Santander a participar en esta nueva edición.

El coordinador destacó que el premio está enfocado en contenidos publicados en plataformas digitales. “La invitación es para toda la gente y todos los oyentes de Cúcuta que se dedican al periodismo, que tienen todas sus propuestas digitales, sean YouTube, Instagram, Facebook, podcast, lo importante es que estén en una plataforma digital”, señaló.

Sobre el significado del reconocimiento, Rojas explicó que “el premio se llama Xilópalo porque simboliza la evolución del periodismo desde sus raíces tradicionales hasta un formato digital contemporáneo”, razón por la cual busca impulsar las nuevas formas de narrar y comunicar en internet.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de agosto de 2026. De acuerdo con el coordinador, “tenemos un comité rector que son universidades principales de Colombia”, entre ellas la Universidad de La Sabana, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de La Guajira, la Universidad Externado y la Universidad Santo Tomás, encargadas de realizar una primera evaluación de los trabajos postulados.

Posteriormente, los contenidos serán revisados por expertos nacionales e internacionales. “Tenemos jurados nacionales e internacionales, maestros de comunicación, doctores en comunicación o personas reconocidas en el medio”, indicó.

Rojas agregó que la convocatoria no está limitada únicamente a periodistas vinculados a medios de comunicación. “Esta persona que es fanática del periodismo, que se hizo una crónica de color bien bonita sobre su barrio, también puede participar”, afirmó, al señalar que los requisitos y el proceso de inscripción están disponibles en la página oficial de los Premios Xilópalo.