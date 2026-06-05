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05 jun 2026 Actualizado 12:56

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Cúcuta

Familiares denuncian presuntas agresiones a detenidos en CAI Alfonso López de Cúcuta

Exigen intervención de Derechos Humanos y conocer el estado de sus seres queridos

Familiares denuncian presuntas agresiones a detenidos en CAI Alfonso López (Foto/Cortesía)

Familiares denuncian presuntas agresiones a detenidos en CAI Alfonso López (Foto/Cortesía)

Familiares denuncian presuntas agresiones a detenidos en CAI Alfonso López (Foto/Cortesía)

Camilo Picón

Cúcuta
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Momentos de tensión se vivieron en las afueras del CAI Alfonso López, en Cúcuta, donde familiares de personas detenidas denunciaron presuntas agresiones y malas condiciones al interior de las instalaciones policiales.

Blanca Paola Contreras, esposa de uno de los detenidos, aseguró que los internos estarían siendo víctimas de maltratos y pidió la intervención de las autoridades competentes.

“Queremos justicia. Mi marido está ahí desde hace cuatro meses y cada ocho días le pegan, le meten corriente. Si les pasa algo a los muchachos, que respondan porque ellos también son seres humanos”, afirmó.

Los familiares manifestaron además su preocupación por las condiciones en las que permanecerían los detenidos y por el acceso a alimentos y medicamentos.

“Todos los domingos les traemos comida y la revuelcan. Hay personas enfermas y no dejan ingresar medicamentos ni agua”, denunció Heidi Patricia Bayona, familiar de otro de los internos.

Según las denuncias, en una sola celda habría cerca de 27 personas.

“Las condiciones son deplorables. Les echaron gas pimienta, hay personas cortadas y hay videos de lo que está pasando. Exigimos que venga Derechos Humanos y nos permitan verlos”, señaló Bayona.

Por su parte, Nelly Navarro aseguró que su hijo requiere tratamiento médico y que no ha podido verificar su estado de salud.

“Él lleva días enfermo. He traído medicamentos y no me los dejan pasar. Necesitamos saber cómo están ellos porque no nos dejan entrar”, manifestó.

Los familiares permanecieron en las afueras del CAI exigiendo información sobre sus seres queridos y solicitando una respuesta oficial por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta frente a las denuncias realizadas.

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