Autoridades refuerzan seguridad en cárcel de Calarcá, Quindío por presunto plan de fuga

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Las autoridades reforzaron la seguridad en la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas en Calarcá, Quindío luego de descubrir la excavación de un túnel a las afueras del centro penal con planes de fuga.

Cabe recordar que las directivas del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, INPEC confirmaron que el viernes 17 de julio el personal de custodia del centro penal al hacer la revisión del perímetro de la penitenciaria descubrió la excavación de un túnel al frente de la cárcel.

Hubo consejo extraordinario de seguridad con las autoridades locales de Calarcá, la gobernación del Quindío y el personal del Inpec donde tomaron acciones de verificación, control y revisión más detallada dentro y fuera de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá.

Más información Frustran presunto plan de fuga en la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas en Calarcá, Quindío

El secretario del Interior del Quindío Jaime Andrés Pérez al ser consultado por este tema en particular señalo “efectivamente estamos en las investigaciones pertinentes de lo que posiblemente iban a hacer. Vamos a hacer algunos cambios internos de algunos privados de la libertad que presuntamente están implicados en esto y tomaremos decisiones contundentes.

El funcionario agregó que esta semana tendrá una nueva reunión de seguridad con las autoridades encargadas de la seguridad dentro y fuera del centro penal para determinar que otras acciones se van a tomar para evitar este y otros hechos que pueda afectar la seguridad de la cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas de Calarcá, Quindío