Grave accidente en Mosquera, Cundinamarca deja una persona muerta y dos heridas

Durante la noche de este 20 de julio, en la glorieta del Parque Cultural de Mosquera, se presentó un grave accidente que involucró un automovil que dejó una persona fallecida y dos heridas.

La Policía Nacional, Policía de Tránsito, y unidades asistenciales del Hospital María Auxiliadora hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia.

Como resultado de los hechos, tres personas resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas al Hospital María Auxiliadora, donde una mujer falleció como consecuencia de la gravedad de sus heridas, y a pesar de los esfuerzos del personal médico y la activación de los protocolos de atención de emergencias.

Los otros dos heridos, entre ellos un menor de edad, permanecen estables recibiendo atención especializada por parte del servicio de ortopedia del Hospital.

Según informó la Alcaldía de Mosquera, el conductor del vehículo involucrado es un hombre de 36 años, quien dio positivo en la prueba del alcoholemia que se le realizó , marcando grado II de embriaguez.

Además, indicó que “la Secretaría de Movilidad del municipio asumió los actos urgentes e inició las actuaciones administrativas y legales correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la atención integral del siniestro vial”.

La Administración Municipal de Mosquera hizo una invitación a la ciudadanía a “no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y adoptar comportamientos responsables en las vías”.