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05 jun 2026 Actualizado 17:38

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El domingo habrá mercatón en Cúcuta

112 iglesias estarán recibiendo alimentos

Banco de alimentos de Cúcuta alista nueva mercatón / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

Banco de alimentos de Cúcuta alista nueva mercatón / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

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La Diócesis de Cúcuta liderará este fin de semana una mercatón con el propósito de contribuir en la asistencia humanitaria de comunidades vulnerables en la ciudad.

El sacerdote Carlos Escalante del Banco de Alimentos dijo a Caracol Radio que “se trata de darle una mano a los más necesitados con alimentos no perecederos que se podrán entregar en las parroquias”.

Explicó el jerarca que este fin de semana “las ciento doce iglesias que tenemos en la ciudad estarán recibiendo durante todo el día, las ayudas para los mas necesitados”.

Explicó el padre que en el ejercicito anterior, “se lograron entregar más de tres mil mercados en diversos sectores de la ciudad, gracias a la generosidad de los cucuteños que apoyaron esta noble causa”.

“En el 2025 se recogieron 46.500 kilos de alimentos, dentro de este compromiso social de nuestra Diócesis, liderada por nuestro obispo José Libardo Garcés”.

La iglesia católica también brinda en la actualidad asistencia humanitaria a los damnificados del invierno, y los desplazados por la violencia del Catatumbo.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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