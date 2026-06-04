Centro Democrático en Antioquia anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta

Dirigentes del Centro Democrático en Antioquia anunciaron que trabajarán para respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral para el próximo 21 de junio.

El anuncio se da en medio de la campaña en el que De la Espriella se enfrentará a Iván Cepeda. Aunque el candidato ha manifestado públicamente que no hará acuerdos políticos con partidos de cara a la segunda vuelta, distintos sectores políticos han comenzado a expresar su respaldo a su aspiración.

“Asumimos el compromiso, un millón de votos en la capital para Abelardo Presidente. Vamos a derrotar en las urnas a quienes han llevado a Colombia por el camino equivocado. Es hora de recuperar el rumbo, defender la libertad, fortalecer la seguridad y volver a creer en la capacidad de nuestra gente para sacar adelante el país”, dijo Sebastián López vocero de la colectividad en esta región.

Además, señalaron que adelantarán actividades de movilización y promoción del voto en Antioquia, uno de los departamentos donde De la Espriella obtuvo una amplia votación durante la primera vuelta presidencial.

“Estoy listo para que Abelardo sea nuestro próximo presidente y para eso Medellín tiene una meta clara un millón de votos necesitamos en la ciudad”, agregó López.