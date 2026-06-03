En UCI dos menores tras ingerir raticida en Soledad: lo habrían consumido por accidente

En una Unidad de Cuidados Intensivos permanecen dos menores que ingirieron raticidas en el municipio de Soledad. Al parecer, lo consumieron tras un descuido de sus padres.

Se trata de dos menores de 3 y 7 años, quienes, al parecer, ingirieron el raticida de manera accidental debido a que sus padres utilizaron el producto para eliminar roedores en su vivienda, indicaron las autoridades.

Edison Barrera, secretario de salud de Soledad, sostuvo que la oportuna reacción del cuerpo médico a donde fueron trasladados permitió que tengan una evolución favorable en su estado de salud. Los menores permanecen en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Los menores permanecen bajo observación médica

“Se pasaron a UCI por sugerencia por el personal especializado del centro asistencial donde fueron recibidos, porque estos químicos pueden afectar de manera severa el sistema nervioso central”, manifestó.

El funcionario sostuvo que en lo corrido del año se han presentado otros casos con respecto al cuidado de menores de edad. Ante ello, piden a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos.

Mientras tanto, los dos menores afectados siguen bajo cuidado médico