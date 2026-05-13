Expertos revelan cuánta agua deberían tomar adultos mayores para cuidar salud: ¿hay cifra exacta?

El agua es ese recurso que para el ser humano y el resto de seres vivos en el planeta Tierra es de carácter vital por todo lo que le aporta al correcto funcionamiento anatómico de cada especie.

Lo anterior no es solo por lo que representa a nivel de medio ambiente con su rol dentro de cada ecosistema del mundo, sino también por las necesidades que exige el cuerpo humano con relación a este tipo de recurso natural.

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De esta forma, en Caracol Radio le contamos cuánta agua deberían beber los adultos mayores.

¿Hay cifra exacta de cuánta agua deberían beber los adultos mayores?

Pues bien, lo cierto es que no hay una cifra puntual; sin embargo, la necesidad de mantenerse bien hidratado en el caso de los adultos mayores es muy relevante.

Según Elder Care Alliance, una asociación de comunidades residenciales para adultos mayores, esta población “se enfrenta a numerosos desafíos para mantenerse hidratada. La preocupación por la incontinencia o la necesidad de estar cerca de un baño pueden llevarlos a reducir su consumo de agua. Además, con la edad, la sensación de sed disminuye de forma natural.

Así, la misma entidad citó a la Academia Nacional de Medicina y explicó, por ejemplo, que en adultos, especialmente pasando los 51 años de edad, hay algunas cifras.

“La Academia Nacional de Medicina recomienda que los hombres mayores de 51 años beban 13 tazas de agua diarias, y las mujeres de la misma edad, 9 tazas”, explican.

Pero ojo, esto no es una fórmula puntual, pues todo cuerpo es diferente. “Las recomendaciones personalizadas sobre la cantidad de agua que debe beber una persona mayor al día deben tener en cuenta sus problemas de salud o restricciones dietéticas. Por eso, es recomendable hablar con su médico sobre la cantidad de agua que necesita para mantenerse hidratado", aseguró la entidad.

En otras edades, ¿cuánta agua se debería beber diariamente?

La Mayo Clinic explica en su página web que, en promedio y dependiendo de si es hombre o mujer, estas serían las cantidades adecuadas de agua que se deberían ingerir diariamente.

Aproximadamente 15,5 tazas (3,7 litros) de líquidos al día para los hombres.

para los Aproximadamente 11,5 tazas (2,7 litros) de líquidos al día para las mujeres.

Lo anterior lo hizo la entidad clínica basándose en las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los EE.UU.

Así mismo, puntualizaron que esas recomendaciones no van solo ligadas servir agua y tomarla, sino también “cubren otras bebidas y los alimentos”.

¿Beber agua es la única forma que tiene el ser humano de hidratarse?

La realidad es que no. La misma la Mayo Clinic advirtió que beber agua no es la única forma de hidratarse.

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Por ejemplo, y según explicó, los alimentos también aportan agua al cuerpo. “Casi el 100% del peso de muchas frutas y verduras, como la sandía y la espinaca, es agua. Bebidas tales como la leche, los jugos y los tés de hierbas son casi en su totalidad agua”.

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