Cuestionan falta de funcionamiento de bibliotecas y salas de lectura en Cúcuta

Durante el estudio de un proyecto para incorporar recursos al presupuesto municipal, el concejal Oliverio Castellanos cuestionó la falta de funcionamiento de algunos espacios destinados al acceso de la comunidad a actividades formativas y de promoción de la lectura.

El cabildante puso como ejemplo el Corazón de Barrio del colegio Nuestra Señora de Belén, donde fue habilitado un espacio para este fin que, según afirmó, continúa sin prestar servicio.

“En Belén no se ha abierto la biblioteca. Quedó una biblioteca pública y solamente está el salón, pero no lo han dotado; lo mismo ocurre con la sala de lectura”, aseguró.

Castellanos señaló que la ciudad enfrenta diversas problemáticas sociales y consideró que estos escenarios podrían contribuir a fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia entre los ciudadanos.

“Aquí lo que falta es cultura. Debemos lograr que la ciudadanía cucuteña fortalezca el sentido de pertenencia a través de estos proyectos y programas”, manifestó.

El concejal también pidió una mejor orientación de las inversiones municipales para que tengan un impacto directo en la comunidad.

“Falta focalizar más los recursos para que lleguen a la población y logremos que los indicadores se reflejen en una mejor calidad de vida para la gente”, puntualizó.

El debate se dio en medio de la discusión sobre la incorporación de recursos del balance y del Sistema General de Participaciones al presupuesto municipal de 2026.