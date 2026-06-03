Cierres viales por carrera nocturna en Cúcuta

La Secretaría de Movilidad anunció cierres temporales en varios corredores viales de Cúcuta por la realización de la Night Run, una competencia atlética que se desarrollará durante la noche de este domingo.

“Se van a cerrar las vías principales, más que todo Malecón, la avenida 1 y la Gran Colombia”, informó el secretario de Movilidad, Joan Botello.

El funcionario explicó que “la carrera inicia a las ocho de la noche”, por lo que “sobre las siete y media estaremos cerrando algunos puntos”, mientras que “sobre las nueve de la noche estarán abiertos en su totalidad”.

Para garantizar la seguridad y la movilidad durante la jornada, Botello señaló que “son 250 hombres que ellos contrataron de logística”, además de que “la Policía nos va a colaborar con 150 uniformados”. Agregó que la Secretaría dispondrá de “60 alféreces y 150 articuladores viales”.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a los ciudadanos a respetar las normas de tránsito y atender las recomendaciones de las autoridades. “Tenemos que tener claro que acá no deben haber mil, ni dos mil, ni cinco mil policías; acá lo que tenemos que tener es cultura. Para que haya mejor movilidad y para que bajen los siniestros viales, tenemos que tener cultura ciudadana”, afirmó.