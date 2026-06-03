A la cárcel hombre señalado como presunto responsable del transporte de estupefacientes en El Tarra

Catatumbo

De acuerdo con el informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, Luis Eduardo Ortiz Ortiz fue enviado a la cárcel por su presunta responsabilidad en el transporte de ocho kilos de cocaína, sobre vías en la región del Catatumbo.

Ortiz Ortiz habría sido sorprendido por uniformados del Ejército Nacional sobre la vía que comunica con la vereda Orú, zona rural de El Tarra, en Norte de Santander, con el estupefaciente en la camionera donde él se movilizaba.

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“Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, cuando el hombre se movilizaba en una camioneta y fue requerido por uniformados del Ejército Nacional, quienes adelantaban actividades operativas. Ortiz Ortiz habría desatendido la señal de pare y fue interceptado metros más adelante por las autoridades”, aseguró la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado.

“Durante el registro al vehículo fueron hallados cuatro paquetes que contenían una sustancia estupefaciente, equivalente a ocho kilogramos de cocaína”.

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El ente investigador aseguró que “el automotor presentaba inconsistencias en sus sistemas de identificación y había sido reportado como hurtado”.

Tras lo anterior, una fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y receptación, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.