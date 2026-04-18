Estudiante de la Unimimuto murió apuñalado tras un intento de robo en TransMilenio

El pasado miércoles, 15 de abril, se registró un hecho en TransMilenio que ha causado conmoción en la ciudad. Un joven estudiante falleció tras ser apuñalado en TransMilenio, tras un intento de hurto en la estación Minuto de Dios, ubicada sobre la calle 80.

El joven, de 19 años, fue identificado como Fredy Santiago Guzmán Cardenas y era estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto).

Sobre este hecho, la universidad se pronunció y envió un mensaje de condolencia a los amigos y familiares de Fredy. “Extendemos un mensaje de solidaridad, cercanía y acompañamiento a su familia, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. Como Institución, nos unimos en memoria por su vida”, dijo la institución.

Asimismo, solicitó a las autoridades competentes para que adelanten una investigación que permita esclarecer qué fue exactamente lo que sucedió. “La vida de Freddy Santiago que iniciaba su vida adulta, con sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida, no puede verse cegada de manera violenta”, añadió la universidad.

En el mismo sentido, solicitó a las autoridades y fuerzas de seguridad ciudadana fortalecer la seguridad al interior de TransMilenio. “Es fundamental avanzar en acciones concretas que garanticen la protección de los estudiantes y de toda la ciudadanía, mediante una mayor presencia institucional y estrategias efectivas de prevención”, agregó.

Por su parte, TransMilenio afirmó que esta a disposición de las autoridades competentes para colaborar con el proceso de investigación que permita establecer los responsables de este “repudiable hecho”.

“Una vez se conoció la situación, los protocolos de atención en el lugar fueron activados por parte de los colaboradores del Sistema y la Policía”, dijo la entidad a través de un comunicado.