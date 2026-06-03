Mercado de pases: Daniel Muñoz sería protagonista de un efecto dominó que involucra al Real Madrid

El Mundial está a la vuelta de la esquina, pero la planificación de la próxima temporada para los equipos no da espera. Por eso desde ya comienzan a armar sus planteles de cara a los retos, aunque algunos también esperarán por los talentos que brillen en la Copa del Mundo para sumarlos a sus proyectos, como ha sido el caso del Real Madrid en los últimos años.

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Uno de los nombres que parece tener muy adelantada su vinculación con el equipo español es el neerlandés Denzel Dumfries, lateral derecho que pertence al Inter de Milán y quien llegaría para ser la competencia de Trent Alexander-Arnold, así como para ocupar la plaza en esa posición que dejó la salida de Dani Carvajal.

“¡El Real Madrid ha informado oficialmente al Inter, mediante un documento, sobre la activación de la cláusula de rescisión para fichar a Denzel Dumfries hoy mismo! Dumfries completó hoy los exámenes médicos en los Países Bajos como nuevo jugador del Real Madrid. ¡Listo! El Inter recibe 20 millones de euros. ¡Confirmado!“, dio a conocer recientemente Fabrizio Romano, sobre la incorporación del jugador de 30 años al equipo Merengue.

Daniel Muñoz entraría en el efecto dominó

Una vez se conoció que Dumfries estaba muy cerca de salir del Inter de Milán, el nombre de Daniel Muñoz se potencializó para llegar al equipo italino. Prensa de ese país ha apuntado a que el antioqueño sería su reemplazo, aunque desde hace meses lo vienen teniendo en cosideración.

César Augusto Londoño, director de El Pulso y La Polémica, ahondó sobre la opción que tiene el ex Atlético Nacional de llegar al fútbol italiano. “Inter de Milán ha venido siguiendo a Daniel Muñoz (30), quien es opción para reemplazar a Denzel Dumfries que pasaría a Real Madrid. Los medios italianos aseguraron que Muñoz interesa por su despliegue ofensivo, intensidad y experiencia internacional”.

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Muñoz tiene contrato hasta 2028 con Crystal Palace, con la opción de extenderlo por un año más de parte del club. Su nombre ya se encuentra en la historia de la institución, pues ha sido fundamental en la obtención de los títulos de FA Cup, Community Shield y Conference League, jugando 108 partidos, ha marcado 11 goles y ha dado 15 asistencias.

El antoiqueño, quien estará con la Selección Colombia en el Mundial, es de los laterales derechos más costosos del certamen. Su valor, según Transfermarkt, es de 22 millones de euros. De venderlo en una cifra cercana, Crystal Palace estaría generando una ganancia, pues fue adquirido por cerca de 8 millones de euros al Genk de Bélgica en el 2024.