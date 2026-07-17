Golpe al porte ilegal: cuatro capturados con armas de fuego gracias a denuncias comunitarias

En desarrollo de los planes operativos contra el porte ilegal de armas de fuego y municiones, uniformados de la Policía Nacional capturaron en las últimas horas a cuatro personas en los barrios Olaya Herrera y Ceballos.

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El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio Olaya Herrera, donde las patrullas de vigilancia capturaron a ‘Alex’ y ‘Migue’, de 30 y 36 años, respectivamente, quienes fueron sorprendidos portando dos armas de fuego de manera ilegal.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros y dos cartuchos para las mismas.

De igual forma, en el barrio Ceballos fueron capturados ‘Marvin’ y ‘León’, de 30 y 37 años, respectivamente, quienes portaban siete cartuchos calibre 9 milímetros sin la documentación que acreditara su legal tenencia.

Los elementos incautados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego o municiones. Ahora deberán comparecer ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares en las que se definirá su situación judicial.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó que, en lo corrido del año, la ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego ha permitido capturar a 439 personas e incautar 378 armas de fuego, resultados que se traducen en vidas salvadas y en una mayor protección para la ciudadanía.

“Estos resultados reflejan el compromiso permanente de nuestros uniformados para combatir el porte ilegal de armas y prevenir hechos que pongan en riesgo la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando y suministrando información oportuna que nos permita capturar y judicializar a quienes insisten en afectar la seguridad y la convivencia en Cartagena”, aseguró.