Bolívar avanza en competitividad y recibe reconocimiento nacional por su gestión

El departamento de Bolívar continúa consolidando una gestión enfocada en el desarrollo y la generación de oportunidades. Así quedó reflejado en los resultados del Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2026, presentado por la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad, donde el departamento avanzó una posición en el escalafón nacional.

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En esta nueva medición, que evalúa el desempeño de los 32 departamentos y el Distrito Capital en diferentes factores asociados a la competitividad, Bolívar pasó del puesto 12 al 11 entre los 33 territorios evaluados y mejoró su puntaje general de 5,48 a 5,61 sobre 10, ratificando una tendencia positiva en indicadores estratégicos para el desarrollo.

Uno de los logros más destacados fue el reconocimiento nacional recibido por el departamento gracias al significativo avance en el pilar de Instituciones, donde Bolívar ascendió del puesto 22 al 11 y elevó su calificación de 5,28 a 5,99 sobre 10.

“Este reconocimiento demuestra que en Bolívar estamos haciendo las cosas bien. Hemos entendido que el desarrollo no depende únicamente de construir obras, sino también de fortalecer nuestras instituciones para que sean más eficientes, transparentes y capaces de responder a las necesidades de la gente. Hoy avanzamos en competitividad porque hay un gobierno que planifica, ejecuta y trabaja con disciplina para generar confianza, atraer inversión y crear más oportunidades para todos los bolivarenses”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Este resultado cobra especial relevancia porque el fortalecimiento institucional constituye uno de los principales habilitadores del desarrollo territorial. Instituciones sólidas permiten planificar y ejecutar proyectos estratégicos, fortalecer la articulación entre los sectores público y privado, generar confianza y crear las condiciones necesarias para impulsar la productividad, la innovación y la sofisticación empresarial.

Estos avances reflejan el compromiso de la administración departamental con una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana Padauí, quien ha priorizado el fortalecimiento institucional como base para atraer inversión, mejorar la competitividad y generar mayor bienestar para los bolivarenses.

El reconocimiento entregado por la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad ratifica que Bolívar avanza por el camino correcto, consolidando una institucionalidad más fuerte y moderna, capaz de responder a los retos del presente y construir un departamento con mayores oportunidades para todos.